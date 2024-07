Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Mulher escapa da morte duas vezes no dia do aniversário: ‘Eu nasci de novo’

Uma mulher escapou da morte duas vezes no dia do aniversário. Primeiro, ela sofreu uma grave crise alérgica em um restaurante e mal conseguia respirar. No caminho para o hospital, ao lado do marido, um outro motorista simplesmente se recusou a dar passagem na rua e disparou cinco tiros contra o casal. Entenda o que aconteceu!

