Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Mulher encontra onça dentro do banheiro em cidade do Mato Grosso do Sul

Alto contraste

A+

A-

O Domingo Espetacular pegou a estrada para contar todos os detalhes de uma história curiosa e impressionante. Em Paranaíba, no extremo leste do Mato Grosso do Sul, Dona Diomira levou o maior susto ao encontrar um invasor dentro do seu banheiro. Mas não era um ladrão, e sim uma onça-parda, que deu o maior trabalho para ser capturada. Acompanhe!

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #OnçanoBanheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.