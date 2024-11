Mulher emociona ao contar sua história de superação no Roda da Vida Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 10/11/2024 - 18h52 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luzimar Silva, de 43 anos, mais conhecida como Luz, nasceu em uma família humilde, em João Pessoa (PB), mas foi criada em Olinda (PE). Ela foi criada como um menino e executava trabalhos como capinar, colher comida e castrar os porcos. Quando completou 10 anos, seu pai foi internado com esquizofrenia e ela teve que sustentar a família sozinha com o que produziam na roça. Hoje, ela é uma grande empresária da moda e contou sua linda história no Hora do Faro.

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.