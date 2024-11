Mulher é vítima de violência sexual em carona pelo BlaBlaCar | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 08h03 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h48 ) twitter

Uma mulher de 28 anos foi vítima de violência sexual enquanto utilizava o serviço de carona do aplicativo BlaBlaCar. O suspeito, de 52 anos, era conhecido da vítima, com quem já havia compartilhado viagens anteriormente. O crime ocorreu após o motorista deixar outros passageiros no local combinado e oferecer-se para levá-la diretamente para casa. A vítima relatou que, ao perceber que o homem estava armado, sentiu-se ameaçada e coagida a seguir suas ordens. Ela conseguiu convencê-lo a não consumar o ato e, posteriormente, denunciou o ocorrido à polícia.

A BlaBlaCar, por meio de nota, lamentou o ocorrido e informou que baniu o perfil do motorista assim que tomou conhecimento do caso. A empresa afirmou ter entrado em contato com a passageira para oferecer suporte psicológico e colaborar com as investigações. A plataforma reforçou seu compromisso com a segurança dos usuários e a importância de combater e denunciar casos de violência.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar os fatos assim que recebeu a denúncia. A vítima foi ouvida, e medidas protetivas foram solicitadas contra o suspeito. Os procedimentos seguiram os protocolos de assistência às vítimas de violência sexual, segundo as autoridades. O caso está sendo investigado, com ênfase em garantir a proteção e apoio necessários à vítima.

