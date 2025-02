Mulher é vítima de importunação sexual dentro de ônibus enquanto ia para o trabalho Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 16h18 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h01 ) twitter

Uma mulher foi vítima de importunação sexual enquanto estava a caminho do trabalho, na zona leste de SP. A diarista Fernanda Soares estranhou que o homem que estava sentado ao seu lado não cedeu o banco para idosos que entraram no coletivo. Ela viu o suspeito se tocando e tirou uma foto. Outra passageira também gravou o ato. O motorista do ônibus estava a caminho da delegacia quando parou em um farol. Nesse momento, o homem aproveitou para apertar o botão de emergência e fugir. Fernanda registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual. Ela também divulgou o vídeo que gravou nas redes sociais, com o objetivo de localizar o suspeito.

