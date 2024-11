Mulher é presa suspeita de matar vizinha grávida para fingir que era mãe do bebê Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/10/2024 - 13h27 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h27 ) twitter

A polícia de Porto Alegre investiga a morte de Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, grávida de nove meses. A jovem desapareceu após ser atraída para a casa de uma vizinha e foi encontrada sem vida dois dias depois no local. A suspeita, uma mulher de 42 anos, teria fingido estar grávida e chegou a um hospital com um feto morto, tentando se passar pela mãe. A investigação aponta indícios de planejamento e não descarta o envolvimento de outros no crime. A mulher foi presa e permaneceu em silêncio durante os interrogatórios.

