Mulher é presa por tráfico de drogas na BR-365 em Patos de Minas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 15h28 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h01 ) ‌



Na noite de ontem, uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto transportava drogas em um ônibus que seguia de Caldas Novas para o Rio de Janeiro, na BR-365, em Patos de Minas.

Durante uma operação de rotina, os policiais abordaram o ônibus e desconfiaram do nervosismo excessivo da jovem passageira, que não conseguia fornecer informações básicas sobre a viagem. Além disso, um forte odor de entorpecentes emanava da mochila que estava localizada acima de sua poltrona, e o peso da mochila também chamou a atenção dos agentes.

Ao realizar a revista na mochila, os policiais encontraram uma quantidade significativa de drogas, incluindo diversos tabletes de maconha, uma sacola com crack e outra com skunk. A jovem confessou ter recebido a mochila com as drogas em Uberlândia e que estava transportando o material ilícito para o Rio de Janeiro. Diante dos fatos, ela foi presa e conduzida para a delegacia, juntamente com o material apreendido.

