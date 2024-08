Mulher é presa por matar a filha a facadas e fingir que ela caiu das escadas Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 15/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h42 ) ‌



Kauana Nascimento, de 31 anos, foi presa depois de chamar uma ambulância para ajudar a filha, Anna Pilar Cabrera, de 7, que teria se magoado em casa em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A mãe disse que a criança caiu das escadas e estava inconsciente, porém, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com pelo menos sete perfurações. A mulher também estava ferida. A versão não convenceu os socorristas, que levaram a criança ao hospital e chamaram a polícia. A menina não resistiu aos ferimentos e a mãe foi presa em flagrante no momento que foi encontrada uma faca suja de sangue em cima da própria cama.

