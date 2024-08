Mulher é presa por dar caju envenenado para duas crianças no Piauí Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 28/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h03 ) ‌



A polícia da cidade de Parnaíba, no Piauí, investiga um caso de envenenamento que resultou na morte cerebral de uma criança. A vítima tinha 7 anos e estava internada em uma unidade de saúde em Terezina. Um menino de 8 anos permanece internado em estado grave. A vizinha suspeita do crime foi presa e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. As crianças apresentaram sintomas após ingerirem cajus fornecidos pela mulher.

