Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas dentro de casa, em Ribeirão Preto
17/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h28 )



Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta terça (16) por tráfico de drogas, no bairro Heitor Rigon, Zona Norte de Ribeirão Preto. As drogas estavam no interior de uma casa; ao todo, cápsulas de cocaína e tijolos de crack, além de comprimidos de LSD e materiais para embalar as drogas foram apreendidos.

*Reportagem exibida em 16/07/2024.

