Mulher é presa após ofender funcionária com insultos racistas, em agência bancária de Ribeirão Preto
08/08/2024 - 14h28 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h43 )



Uma mulher foi presa nesta quarta (7) por injúria racial em uma agência bancária, no Centro de Ribeirão Preto. Uma aposentada de 55 anos teria chamado a funcionária do banco de ‘macaca’ e a Polícia Militar foi acionada. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas confirmaram a versão da vítima, que é estagiária na agência bancária, que fica na Rua Duque de Caxias. A suspeita foi levada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde aguarda audiência de custódia.

