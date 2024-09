Mulher é presa após agredir outra em audiência em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 08h23 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h52 ) ‌



Uma mulher foi presa após protagonizar uma confusão durante uma audiência de conciliação no Fórum de Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a agressora perdeu o controle e atirou um pote de álcool em gel contra o rosto da outra mulher, iniciando uma sequência de agressões físicas. A vítima foi atingida por tapas e puxões de cabelo, além de ser arremessada contra uma divisória de PVC, que acabou danificada.

As testemunhas presentes, juntamente com a vítima e a própria agressora, confirmaram os detalhes do ocorrido. A agressora justificou seu ataque alegando que havia perdido a cabeça devido ao que descreveu como "sarcasmo, risinhos e implicância" por parte da outra mulher. Durante a confusão, a vítima teve duas unhas quebradas e parte de seu megahair foi arrancado.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e conduzida à delegacia para os procedimentos legais. A audiência de conciliação, que tinha como objetivo resolver um conflito, acabou resultando em mais um episódio de violência.

