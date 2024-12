Mulher é presa acusada de tentativa de extorsão contra jogador Luiz Henrique, do Botafogo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/12/2024 - 11h56 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h24 ) twitter

Uma mulher foi presa sob a acusação de tentar extorquir o jogador Luiz Henrique, destaque do Botafogo na conquista da Libertadores. Raissa Cândida da Rocha, prima da ex-mulher do atleta, teria solicitado R$ 20 mil em troca de não divulgar imagens íntimas dele. Ela foi detida em flagrante após enviar mensagens ameaçadoras e está sendo investigada pela divisão antissequestro no Rio. A prisão já foi convertida para preventiva e ela pode enfrentar até 18 anos de detenção se condenada.

