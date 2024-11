Mulher é morta na frente da filha em possível acerto de contas entre traficantes em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 30/10/2024 - 10h21 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Um possível acerto de contas entre traficantes provocou a morte de uma mulher, na noite desta terça-feira (29), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens captadas por câmeras de vigilância mostram o momento em que o veículo trafega lentamente e só para quando bate na mureta de proteção. Ainda em movimento, a porta traseira do carro abre e um homem corre desesperado. Elizângela dos Santos Gomes, de 39 anos, foi atingida por três tiros e morreu no local. O irmão dela, Sandro Cardoso dos Santos, de 35 anos, também foi baleado. Uma criança, de 5 anos, filha de Elizângela, que também estava no veículo não se feriu. Segundo a polícia, a suspeita é de que o atentado tenha sido motivado por vingança. No carro das vítimas foram encontradas drogas em uma bolsa que pertencia à Elizângela. A mulher também tinha passagem pela polícia. A filha dela ficou sob os cuidados de um parente. Os suspeitos do crime estão sendo procurados.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.