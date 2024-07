Mulher é inocentada e solta após ficar 43 anos presa nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 17h28 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h31 ) ‌



Uma mulher chamada Sandra Hemme, do Missouri, foi libertada recentemente nos Estados Unidos depois de passar 43 anos na prisão por um crime que não cometeu. Ela havia sido condenada à prisão perpétua em 1980 por esfaquear uma mulher numa biblioteca. No entanto, sempre negou a autoria do crime. No mês passado, o juiz revisou as evidências apresentadas pelos advogados da mulher e determinou sua soltura ao constatar sua inocência. Sandra finalmente deixou a cadeia aos 64 anos. Com esse período detida injustamente, ela se tornou a mulher que mais tempo passou encarcerada erroneamente nos EUA.

