Mulher é flagrada abandonando cadela amarrada em um poste

Uma mulher foi flagrada abandonando uma cadela no meio da rua. No momento do crime, ela estava acompanhada do filho, amarrou o animal em um poste e foi embora. A cadela foi resgatada e levada a uma clínica veterinária. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

