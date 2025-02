Mulher é feita de refém por morador de rua em agência bancária no RJ Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/02/2025 - 22h24 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h10 ) twitter

Um homem em situação de rua fez uma mulher refém em uma agência bancária no Rio de Janeiro. Karla de Lima Cruz foi até o local, na manhã deste sábado (22), para realizar um saque, mas assim que passou pela porta foi abordada pelo sequestrador. O BOPE, tropa de elite da Polícia Militar do Rio, tentou negociar a rendição do criminoso. Ele foi morto pelos agentes.

