Mulher é expulsa de avião após agredir funcionário de companhia aérea com tapas e palavras racistas

Uma advogada foi expulsa de um avião, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, por “comportamento inadequado” dentro da aeronave. Na saída, quando retornava para a sala de embarque, ela teria agredido fisica e verbalmente o supervisor da companhia aérea, com insultos racistas. O caso foi registrado pela Polícia Federal e pela Polícia Militar. Assista à matéria completa no vídeo acima.

