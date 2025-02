Mulher é encontrada morta em estrada de Taubaté (SP) após se encontrar com homem misterioso Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 21/02/2025 - 19h19 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Macilene, de 45 anos, chamada carinhosamente de Marcinha, é mãe de quatro filhos, os quais criou sozinha em Campinas, no interior de São Paulo. Porém, uma briga há cerca de um ano separou a família. Marcinha discutiu com as filhas mais velhas, de 23 e 25 anos, e decidiu ir morar na Praia Grande, no litoral, com a mais nova de 12. Ela estava vivendo uma nova vida e conheceu um rapaz de Taubaté. A mulher foi se aproximando cada vez mais deste homem e fazia viagens toda semana para encontrá-lo. Até que as filhas mais velhas receberam uma ligação da polícia, dizendo que Marcinha foi encontrada morta em uma estrada em Taubaté. A filha que mora com ela falou que estava estranhando o comportamento da mãe nos dias anteriores. Agora, as filhas de Marcinha temem ser as próximas vítimas.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.