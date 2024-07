Mulher é encontrada morta em casa pelo ex-companheiro | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um crime chocante abalou a pacata cidade de Planura na manhã de ontem (16). Uma mulher foi encontrada morta em sua casa, na Rua João Januário, no Centro da cidade, pelo seu ex-companheiro. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que ainda não teve sua identidade revelada, foi encontrada sem vida pelo ex, que acionou o socorro.

O homem, que não quis se identificar, relatou à PM que o relacionamento com a vítima havia terminado recentemente, após o retorno do ex-namorado dela à cidade. Ele disse que teria sido expulso da casa onde os dois moravam e que ainda foi ameaçado pelo ex da vítima.

Na manhã de ontem, ele teria ido até a casa para pegar algumas roupas quando encontrou a mulher caída entre a cama e a parede. Ao perceber que ela não respirava, ele chamou por socorro, mas já era tarde demais.

A Polícia Militar observou que o ex-companheiro da vítima apresentava algumas escoriações no corpo, arranhões na altura da costela e do braço, além de roxos. No entanto, ele alegou que os ferimentos teriam acontecido em outra data.

O atual companheiro da vítima não foi encontrado no local, mas a polícia verificou que ele possui diversas passagens por crimes como roubo, tentativa de homicídio e outros. A perícia técnica foi acionada e o local isolado para investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte da mulher e determinar se o ex-companheiro tem envolvimento no crime. A comunidade de Planura está em choque com a tragédia e espera por respostas das autoridades.

