Mulher é encontrada morta dentro do próprio apartamento Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi encontrada morta no apartamento onde morava com o companheiro. O corpo apresentava diversas marcas de violência. A polícia suspeita que o autor do crime tenha tentado simular uma cena de suicídio.

Vizinhos relataram que as brigas entre o casal eram frequentes. O suspeito, que já possuía vários registros de violência doméstica, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.