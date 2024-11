Mulher é dopada e morta em canoas: família luta para que médico permaneça preso Aclr|Do canal Record RS no YouTube 02/11/2024 - 11h03 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h11 ) twitter

A nossa equipe de reportagem conversou com a família da Patrícia Rosa dos Santos, a mulher que foi dopada e morta pelo marido, um médico do SAMU. Depois do crime, o companheiro de Patrícia teria mentido para a família dela. Ele alegou que a mulher morreu em decorrência de um problema cardíaco. A família desconfiou, insistiu com a realização da perícia e agora luta por justiça.

