Mulher é assassinada durante assalto em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher foi assassinada durante um assalto em São Paulo. Jenifer Silva, de 21 anos, estava de moto e foi abordada por um homem perto da casa dela. Segundo testemunhas, o ladrão pediu o celular e mesmo após a entrega do aparelho, a vítima foi baleada. Câmeras de monitoramento registraram a esteticista sendo seguida pelo suspeito antes do crime. A polícia acredita que se tratou de latrocínio devido ao fato dela ter sido morta mesmo após entregar seu celular ao ladrão. No boletim de ocorrência consta que o suspeito já teria sido identificado como conhecido dos parentes da jovem. No mesmo dia do crime ele foi ouvido pela delegacia mas negou participação nos fatos e foi liberado.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.