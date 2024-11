Mulher é assaltada no ponto de ônibus a caminho do trabalho, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 18/10/2024 - 14h35 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h40 ) twitter

Uma mulher foi assaltada no ponto de ônibus enquanto estava a caminho do trabalho na manhã desta sexta (18), no bairro Engenheiro Carlos de Lacerda Chaves, na Zona Oeste de Ribeirão Preto. A vítima teve o celular e documentos roubados; essa é a 3ª ocorrência semelhante em pouco mais de uma semana na cidade.

