Mulher é apontada como única responsável por envenenamento de família no Rio Grande do Sul

A polícia do Rio Grande do Sul concluiu a investigação sobre o caso do bolo envenenado. No relatório final, apresentado nesta sexta (21), Deise Moura dos Anjos foi apontada como a única responsável pelas mortes de quatro parentes. A investigação apontou que ela colocou veneno na farinha que a sogra usou para fazer o bolo em dezembro de 2024. Seis pessoas da família foram internadas: três morreram e três sobreviveram. A polícia também confirmou que foi ela quem matou o sogro em setembro do ano passado.

