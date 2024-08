Mulher é agredida e ameaçada pelo companheiro | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h39 ) ‌



Um novo caso de violência doméstica foi registrado em Patos de Minas. Uma mulher procurou a Polícia Militar após ser agredida fisicamente e psicologicamente pelo companheiro. Segundo o relato da vítima, o homem demonstrou um comportamento agressivo, quebrando móveis e eletrodomésticos, além de tentar feri-la com uma chave de fenda.

A vítima relatou que o relacionamento, que dura cerca de seis anos, se tornou abusivo nos últimos dois anos. O agressor, que faz uso de drogas e álcool, teria iniciado as agressões após acusá-la falsamente de traição. Durante o último episódio de violência, o homem proferiu xingamentos, agrediu a mulher com tapas e empurrões, e tentou atingi-la com uma chave de fenda. As filhas do casal presenciaram as agressões, causando um trauma profundo nas crianças.

Após o ocorrido, o agressor fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia. A vítima, além das agressões físicas, sofreu danos psicológicos e materiais, tendo seus bens pessoais danificados.

