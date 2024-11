Mulher descobre que estava grávida durante o parto #FalaBrasil #recordinteriorsp #shorts Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 30/10/2024 - 07h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h25 ) twitter

Mamãe, cheguei! 👶😅 Uma mulher deu à luz uma criança sem saber que estava grávida. A jovem de 21 anos deu entrada na unidade de saúde com muitas dores na lombar, e não tinha nenhum sinal de gravidez, segundo a equipe médica. Ela foi ao banheiro e percebeu que tinha um bebê que estava para nascer. A jovem estava com 42 semanas de gestação. Mãe e menina passam bem; o caso foi em Mossoró, Rio Grande do Norte. #FalaBrasil

