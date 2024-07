Mulher desaparecida é encontrada morta em Uberaba | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Fiama, de 31 anos, teve seus últimos passos registrados em direção ao que se tornaria o pior caminho da sua vida. A jovem, que morava em Uberaba, Minas Gerais, foi encontrada morta dentro de um saco, em uma zona rural da cidade. O crime chocou a comunidade e gerou grande comoção.

Fiama estava desaparecida desde o final do mês passado. Apesar de mais de 10 dias sem dar notícias, a família ainda acreditava que ela poderia estar em segurança. No entanto, a esperança se esvaiu quando o corpo da jovem foi encontrado.

O principal suspeito do crime é o próprio companheiro de Fiama, com quem ela morava. Segundo as investigações, a vítima foi vista em um bar na companhia de outros homens, o que gerou ciúmes no companheiro. Após uma discussão no local, Fiama foi para casa de um amigo, mas retornou para casa na manhã seguinte, onde foi morta.

O corpo de Fiama foi encontrado por equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. A investigação ainda está em andamento para que mais detalhes da morte sejam identificados, incluindo a motivação do crime. O suspeito está preso temporariamente por 30 dias e deve permanecer detido até o final da investigação.

Publicidade

A morte de Fiama levanta questões importantes sobre a violência contra a mulher e a necessidade de medidas mais eficazes para combater esse tipo de crime. É fundamental que a justiça seja feita e que o responsável por este crime seja punido com rigor. A família de Fiama clama por justiça e por um basta na violência contra as mulheres.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=NUrWhF2yXHI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=L-WLOkzpQTM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9ulfvdufSlk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.