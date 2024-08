Mulher desaparece após ser engolida por calçada Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 10h23 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h30 ) ‌



Equipes de resgate estão realizando buscas por uma mulher que caiu em uma cratera enquanto caminhava em Kuala Lumpur, capital da Malásia. O incidente ocorreu quando um buraco com 8 metros de profundidade se abriu repentinamente. A vítima é uma turista indiana de 48 anos. As autoridades isolaram a área e expressaram preocupação com a possibilidade de que ela tenha sido arrastada por uma correnteza proveniente de uma galeria subterrânea de água localizada sob a calçada.

‌



