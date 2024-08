Mulher denuncia perseguição e causa prisão de ex-namorado em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h09 ) ‌



Uma mulher de 29 anos procurou a polícia em Uberlândia após denunciar que estava sendo perseguida por seu ex-namorado. A situação se agravou quando, ao pedir ajuda a um amigo, ocorreu um confronto que resultou na prisão de ambos os homens envolvidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e a procurava constantemente. Na noite anterior à denúncia, ele teria ido até sua casa para devolver alguns pertences, mas tentou pegar seu celular e sua bolsa com as chaves.

Diante da situação, a mulher, que não conhece muitas pessoas na cidade, solicitou ajuda a um amigo. Ao entrar no carro do amigo, o ex-namorado as seguiu de moto e exigiu que descessem para conversar. Em um momento de tensão, o carro do amigo teria tocado na moto, fazendo com que o ex-namorado caísse. Os três envolvidos desceram dos veículos e se dirigiram a uma praça para chamar a polícia.

No entanto, o ex-namorado apresentou uma versão diferente dos fatos, alegando que a mulher estava com um comportamento estranho e que o amigo dela, na verdade, era outro ex-namorado. Ele afirmou ter sido atingido pelo veículo e ameaçado com uma arma. A polícia encontrou uma arma de fogo em um latão de lixo próximo ao local do ocorrido e diversas munições dentro do carro do amigo da vítima.

