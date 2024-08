Mulher de 51 anos é resgatada após 40 anos de trabalho escravo, em Santa Rosa de Viterbo Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h45 ) ‌



O Ministério Público do Trabalho (MPT) de Campinas acompanha o caso de uma mulher de 51 anos que teria sido forçada a trabalhar em condições semelhantes à escravidão, em Santa Rosa de Viterbo. Um casal de idosos, de 91 e 95 anos, foi apontado como os empregadores abusivos. Segundo o Ministério Público, a mulher contou que foi retirada de um orfanato aos 11 anos pelos patrões e que, desde então, era obrigada pelo casal a trabalhar de segunda a sábado, das 7h às 21h, sem qualquer direito trabalhista. Ela relatou aos procuradores do MPT que recebia apenas R$ 500 por mês por todas as tarefas domésticas que realizava.

*Reportagem exibida em 14/08/2024.

