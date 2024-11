Mulher de 37 anos morre atropelada por caminhão na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 24/10/2024 - 15h05 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h42 ) twitter

Uma motociclista de 37 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na Avenida Francisco Junqueira, nesta quinta (24), em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu no cruzamento com a rua Garibaldi, no Centro. Segundo a família, a vítima seguia em direção ao trabalho depois de ter deixado o filho de 14 anos na escola quando foi atingida pela carreta.

