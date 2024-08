Mulher de 26 anos assassinada pelo ex-companheiro em ato de crueldade Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Monique Pereira de Lima, de 26 anos, foi vítima de um crime brutal. Conhecida por sua alegria e gentileza, Monique foi morta com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro no Paraná. Após o crime, o suspeito transportou o corpo no porta-malas do carro até Itapoá, no Norte de Santa Catarina. A tragédia chocou a todos que conheciam Monique, uma pessoa muito querida por amigos e familiares. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo para entender os detalhes deste terrível caso e as investigações em andamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.