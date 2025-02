Mulher de 25 anos lidera quadrilha especializada no golpe do amor em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 10h52 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h07 ) twitter

Luana Rabelo é uma jovem de 25 anos natural do Rio de Janeiro e que agora se esconde em São Paulo. Ela é suspeita de liderar uma quadrilha especializada no golpe do amor, queatrai vítimas em um ponto de prostituição em São José dos Campos (SP). Imagens de segurança mostram como Luana e sua gangue abordam motoristas com promessas de programas, apenas para roubá-los em seguida. Uma das vítimas relatou a perda de R$ 200 mil. A polícia investiga possíveis conexões dela com líderes do tráfico carioca.

