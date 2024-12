Mulher cai em golpe e perde R$ 40 mil ao tentar comprar apartamento pela internet na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 30/11/2024 - 13h37 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h15 ) twitter

Uma mulher perdeu R$40 mil depois de fechar um contrato de compra e venda de um apartamento no bairro Parque Maracanã, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela viu o anúncio do imóvel na internet. Porém, depois que fez a transferência bancária, descobriu que o apartamento já tinha sido arrematado em um leilão. Outras pessoas caíram no mesmo golpe.

