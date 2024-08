Mulher cai e fica ferida após ter bolsa puxada por ladrão durante assalto, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 07/08/2024 - 09h10 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h22 ) ‌



Uma mulher ficou ferida durante uma tentativa de assalto no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança flagrou o momento que a mulher está andando na rua, quando um motociclista se aproxima e puxa a bolsa dela. Com a força, ela cai no chão e ainda é arrastada; ninguém foi preso.

*Reportagem exibida em 06/08/2024.

