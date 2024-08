Mulher atingida por facada no Planalto Norte sai da UTI: detalhes do caso Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/08/2024 - 06h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h29 ) ‌



Você acompanha na Tribuna do Povo uma atualização importante sobre o caso da mulher que foi vítima de tentativa de homicídio no Planalto Norte. Ela foi atacada com golpes de faca enquanto estava no trabalho, e o principal suspeito é seu ex-marido, que está preso preventivamente. A boa notícia é que a vítima se recuperou e saiu da UTI do hospital. Leonardo Carriel traz todos os detalhes dessa recuperação e da evolução do caso.

