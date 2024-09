Mulher agride gari no metrô do DF por não aceitar se sentar ao lado dele Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h20 ) ‌



Um gari de 28 anos foi agredido dentro do vagão do metrô enquanto voltava para casa no Distrito Federal. A agressora é uma mulher que desejava sentar-se no lugar onde ele estava. O trabalhador cedeu o assento e se acomodou no chão ao lado de uma amiga. Mesmo assim, a mulher iniciou os ataques físicos com chutes e socos.

‌



