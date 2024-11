Mulher acusada de matar marido com 36 facadas em Florianópolis é absolvida Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 10h55 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h23 ) twitter

Em Florianópolis, o julgamento da mulher acusada de matar o marido, Gustavo Sagaz, com 36 facadas, teve um desfecho surpreendente. Após um longo dia de julgamento, que se estendeu das 9h30 da manhã até as 11h da noite, a mulher foi absolvida pelo júri popular. O corpo de Gustavo foi encontrado na Praia do Moçambique, e a perícia apontou que ele foi sedado antes de ser atacado com os golpes de faca. A filha do casal teria presenciado o crime. Este caso gerou grande repercussão e o veredito final chamou a atenção da sociedade e da imprensa.

