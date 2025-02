Mulher acusa vizinho de 'vandalizar' roupa de cachorro; entenda a fofoca Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 25/02/2025 - 19h30 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h34 ) twitter

Um homem cansou de quase atropelar o labrador da vizinha, que ficava praticamente invisível à noite com um casaco preto. A solução? Pintar a roupa do cão com tinta neon para torná-lo visível! Agora, a vizinha está furiosa e ameaça até processá-lo.

O que você acha? Ele salvou o cachorro ou exagerou na atitude?

