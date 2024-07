Mulher abandona bebê em banheiro de unidade de saúde em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/07/2024 - 11h48 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A polícia investiga o caso de uma mulher que abandonou uma criança dentro do banheiro de uma unidade de saúde em São Paulo. Câmeras registraram a ação da mulher que deixou um bilhete junto ao bebê informando para cuidarem dele e levá-lo ao médico. O futuro do bebê dependerá das decisões judiciais. Ele vai poder ser acolhido em um lar institucional enquanto se avalia a situação familiar. A vara da infância buscará saber sobre os genitores do menino, podendo ocorrer ações legais relacionadas à guarda ou adoção caso não seja possível retornar à família biológica. Já a mulher, pode responder por abandono de incapaz.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.