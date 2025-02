Muito calor! Jacaré pula em piscina de clube para se refrescar e é resgatado Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 10h31 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h41 ) twitter

Um jacaré de aproximadamente um metro e meio foi encontrado na piscina de um clube em São Francisco (MG). O animal saiu da mata às margens do rio em busca de refresco. Um funcionário do clube avistou o jacaré e imediatamente acionou o serviço de resgate. Após passar por exames no centro de reabilitação, o animal foi devolvido à natureza.

