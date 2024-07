Muitas histórias para contar! Conheça a rotina dos bailarinos nos alojamentos do festival Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h24 ) ‌



No Festival de Dança de Joinville, os bailarinos não estão apenas brilhando nos palcos; eles também têm uma vida intensa fora deles. Conheça a rotina dos participantes nos alojamentos do festival, onde a preparação para as apresentações é complementada por momentos de descanso e camaradagem. Desde os treinos matinais até o tempo livre entre ensaios e apresentações, os bailarinos compartilham histórias e desafios que fazem parte dessa experiência única. Acompanhe de perto a rotina desses artistas e descubra como eles se preparam para encantar o público no maior festival de dança do mundo.

