Mudanças políticas: PEC do aborto e PL dos deputados em discussão na CCJ

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a PEC que prevê o fim do aborto legal foi aprovada, gerando um intenso debate sobre direitos reprodutivos. Além disso, a votação do Projeto de Lei (PL) que propõe o aumento no número de deputados foi adiada. Danila Bernardes traz todas as informações sobre as decisões que marcam o cenário político atual e as possíveis implicações para o futuro legislativo do Brasil.

