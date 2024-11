Mudanças no trânsito em Joinville neste fim de semana: confira as alterações nas ruas principais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h13 ) twitter

Neste fim de semana, motoristas de Joinville devem ficar atentos às alterações no trânsito em algumas ruas importantes da cidade. A mudança visa melhorar a fluidez e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. O repórter Felipe Bambace traz todas as orientações necessárias para quem vai circular pelas principais vias de Joinville. Confira as modificações no trajeto e evite transtornos.

