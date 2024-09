Mudanças no trânsito: acesso da Avenida Marcos Konder é bloqueado em Itajaí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/09/2024 - 10h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h27 ) ‌



Nesta quarta-feira (04), uma importante mudança no trânsito afeta a Avenida Marcos Konder em Itajaí. A via está temporariamente bloqueada devido a obras essenciais. A repórter Juliana Senne está ao vivo na localização para fornecer orientações detalhadas sobre como o bloqueio pode impactar seu trajeto e as rotas alternativas disponíveis. Acompanhe todas as informações necessárias para evitar transtornos e se adaptar às novas condições de tráfego na cidade.

