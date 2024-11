Mudanças no imposto de renda e salário mínimo: detalhes do novo pacote fiscal do governo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 20h03 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo Federal anunciou um novo pacote fiscal com o objetivo de promover o equilíbrio das contas públicas. As medidas incluem a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000, enquanto propõe o aumento da tributação para os super ricos, aqueles que possuem rendimentos mensais superiores a R$50.000. Além disso, o projeto de lei também prevê alterações no cálculo do salário mínimo. Acompanhe a reportagem de Arliss Amaro e saiba como essas mudanças podem impactar a economia e a população.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.