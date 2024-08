MPSC recomenda restrição de navegação sob pontes em Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 31/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h13 ) ‌



O Ministério Público de Santa Catarina recomendou a restrição da navegação sob as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, em Florianópolis, devido ao risco de acidentes. A recomendação foi feita em função da má conservação das placas de concreto localizadas sob as pontes, que podem representar um perigo para as embarcações. A reportagem de Suzan Rodrigues traz todos os detalhes sobre a recomendação e as implicações para a navegação na região. Confira.

