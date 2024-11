MPSC investiga reclamações de estacionamento em show de Paul McCartney Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 10h37 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h20 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina anunciou a análise de possíveis falhas no serviço de estacionamento durante o aguardado show de Paul McCartney em Florianópolis. Clientes que adquiriram antecipadamente o acesso ao estacionamento VIP, no valor de R$150, enfrentaram problemas ao chegarem ao local, encontrando falta de vagas disponíveis. Muitos tiveram que recorrer a estacionamentos clandestinos, com preços abusivos. Para abordar essas reclamações, uma reunião foi agendada para o dia 4 de novembro, envolvendo o MP, Procon estadual e municipal, além das empresas responsáveis pelo serviço.

