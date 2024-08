MPSC destina R$ 10 milhões para cidades catarinenses com risco climático Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/08/2024 - 21h28 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h12 ) ‌



O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) anunciou uma importante medida para enfrentar os desafios climáticos do estado. Serão destinados R$ 10 milhões para cidades catarinenses com maior risco de desastres climáticos, com a distribuição dos recursos sendo feita por meio de um edital. Esta iniciativa visa fortalecer a infraestrutura e a capacidade das cidades para lidar com eventos extremos, como enchentes e deslizamentos.

